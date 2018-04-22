TRT Spor'daki Dünya Kupası tanıtım programında dış ses tarafından Japonya'yı Trabzonspor'un eski hocası Vahid Halilhodzic'in çalıştırdığı söylendi. Oysa Vahid Halilhodzic, 9 Nisan'da görevinden ayrılıp yerine Akira Nishino getirilmişti.