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YÜKSEL AYTUĞ
26 Haziran 2018, Salı YÜKSEL AYTUĞ

Ne demiş?

, seçim gecesi sesi soluğu çıkmayan 'ye canlı yayında telefonla mesaj atıp "Niye konuşmuyorsunuz?" diye sordu. Muharrem İnce'den gelen iki kelimelik yanıt tüm seçimi özetliyordu: "Adam kazandı."

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