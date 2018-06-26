İsmail Küçükkaya, seçim gecesi sesi soluğu çıkmayan Muharrem İnce'ye canlı yayında telefonla mesaj atıp "Niye konuşmuyorsunuz?" diye sordu. Muharrem İnce'den gelen iki kelimelik yanıt tüm seçimi özetliyordu: "Adam kazandı."