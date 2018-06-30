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YÜKSEL AYTUĞ
30 Haziran 2018, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Milli marşlara yazık oluyor

Okurumuz H. Tarık Güner'in maçlarını yayınlayan 'ye bir uyarısı var: "Yüksel Bey merhabalar. TRT'nin fragman ve reklamlar yüzünden ciddi bir zamanlama hatasıyla maç öncesi seremoni ve milli marşları kaçırması konusu bence ciddi bir hatadır. Tribünlerdeki taraftarların, futbolcuların inanmışlıkları benim için daha buradan bellidir. Ayrıca her zaman rast gelmeyeceğimiz üçüncü dünya ülkelerinin marşları ve bu enstantaneleri kültürel olarak da önemlidir diye düşünüyorum. Acaba Gaf Kürsüsü'ne mi koysak? :-) Saygılarımla..."

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