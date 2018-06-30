Okurumuz H. Tarık Güner'in Dünya Kupası maçlarını yayınlayan TRT'ye bir uyarısı var: "Yüksel Bey merhabalar. TRT'nin fragman ve reklamlar yüzünden ciddi bir zamanlama hatasıyla maç öncesi seremoni ve milli marşları kaçırması konusu bence ciddi bir hatadır. Tribünlerdeki taraftarların, futbolcuların inanmışlıkları benim için daha buradan bellidir. Ayrıca her zaman rast gelmeyeceğimiz üçüncü dünya ülkelerinin marşları ve bu enstantaneleri kültürel olarak da önemlidir diye düşünüyorum. Acaba Gaf Kürsüsü'ne mi koysak? :-) Saygılarımla..."