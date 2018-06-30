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YÜKSEL AYTUĞ
30 Haziran 2018, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Ne demiş?

Show Ana sunucusu Ece Üner, halk otobüsünde kadınları taciz ettikten sonra yolcuları bıçaklayan şehir magandaları haberinden sonra isyan etti: " yaşıyoruz bedava. Kelle fiyatına insanlık, eşkıyalık bedava."

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