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YÜKSEL AYTUĞ
10 Temmuz 2018, Salı YÜKSEL AYTUĞ

Gaf kürsüsü

Belediye Meclisi'nde İYİ Parti üyeleri, yeni açılacak parka Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın isminin verilmesini önerdiler. Ancak 'li üyelerin oylarıyla bu öneri reddedilip parka 'İnce' ismi verildi.

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