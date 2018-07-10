Beşiktaş Belediye Meclisi'nde İYİ Parti üyeleri, yeni açılacak parka Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın isminin verilmesini önerdiler. Ancak CHP'li üyelerin oylarıyla bu öneri reddedilip parka 'İnce' ismi verildi.
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