Hakan Ural'ın TV8'deki 'Gel Konuşalım' programında yaptığı yorumları ilgiyle izliyorum. Hakan, mütevazılığı bir an olsun elden bırakmadan, ahkam kesmeye kalkmadan yapıyor yorumlarını.

Bazen safa, cahile yatıp o kadar derinlemesine analizler yapıyor ki, hayran kalıyorum.

Perşembe günü konu, ünlü kasap ve restoran işletmecisi Nusret'ten açılmıştı. Hakan şöyle dedi: "Bana göre tüm ünlülerimiz arasında gerçekten dünyaya açılan tek isim oldu. Onca popçu arasında onun kadar tanınan, bilinen, dünya magazinine konu olan kimse var mı?" Öylesine haklıydı ki...

Yıllardır isimlerinin önüne büyük büyük sıfatlar eklediğimiz şarkıcılarımız bir türlü kendilerini dünyaya kabul ettiremezken; dünyanın en ünlü artistleri, şarkıcıları onun restoranına girebilmek için günler öncesinden rezervasyon yaptırıyor, onunla tek kare fotoğraf çektirebilmek için yanıp tutuşuyorlar.

Nusret, şu sıralar dünya sosyetesinin en eğlenceli partilerinin 'onur konuğu' olarak şovlarına devam edip dergi kapaklarını süslerken; bizim 'domestik' şarkıcılarımız kim bilir ne kadar kıskanıyorlardır...