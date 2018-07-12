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YÜKSEL AYTUĞ
12 Temmuz 2018, Perşembe YÜKSEL AYTUĞ

Ne demiş?

'' birincisi Adem Kılıççı, Posta gazetesine verdiği röportajda adadaki cinsellikle ilgili soruyu şöyle yanıtladı: "Aklın midende ve şampiyonlukta, üstelik perişansın. Cinsellik, 'Survivor' için biraz lüks."

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