'Survivor' birincisi Adem Kılıççı, Posta gazetesine verdiği röportajda adadaki cinsellikle ilgili soruyu şöyle yanıtladı: "Aklın midende ve şampiyonlukta, üstelik perişansın. Cinsellik, 'Survivor' için biraz lüks."
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