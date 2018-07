Kim demiş yaz aylarında sinemaya gidilmez diye. Tam tersi; klimalı, püfür püfür, konforlu sinema salonları. üstelik de yaz indirimiyle tam bir sıcaktan kaçış tüneli. Öyleyse yazın perdeye düşecek filmleri listelemek de bizim için 'kamu görevi'. Haydi öyleyse, yapın bakalım programınızı...



'OTEL TRANSİLVANYA 3'

(13 Temmuz) Büyük-küçük herkesin severek izlediği serinin devam filminde, Adem Sandler yine 'Dracula' karakterine can veriyor. Filmde; 'Mavis', 'Dracula'yı lüks bir canavar cruise gemisinde aile yolculuğu ile şaşırtıyor. 'Dracula' ise bu yolculukta tüm canavarların eski düşmanı olan 'Van Helsing'in torununa aşık oluyor. Ailecek gülmek için ideal olan bu animasyonun yönetmen koltuğunda ise Genndy Tartakovsky oturuyor.



'GÖKDELEN'

(13 Temmuz) Dwayne 'The Rock' Johnson'un her sene ilgiyle takip edilen aksiyon filmlerine bu sene bir yenisi daha katılıyor. Herkesin ağzını açık bırakacak sahnelere sahip filmde yer alan cesur aksiyon sahneleri dikkat çekici. Dwayne Johnson, bir binada güvenlik görevlisi olarak çalışan ve bir rehine krizinin ortasında kalan bir adamı canlandırıyor. Filmin senaryosu ve yönetmenliği ise Rawson M. Thurber'a emanet.



'İLK ARINMA GECESİ'

(20 Temmuz) 'The Purge', gerilim sinemasını farklı bir boyuta taşıyan özenli senaryosuyla herkesin dikkatini çekmişti. Daha sonra serileşerek ikonik statüsüne erişen 'Arınma Gecesi' serisinin en son filmi, sinemaseverleri her şeyin başlangıcına götürüyor. Geçtiğimiz 10 yılın en etkileyici korku filmlerinden biri haline gelen seride, yeni politik irdelemeler, kargaşa ve daha fazlası var.



'GÖREVİMİZ TEHLİKE: YANSIMALAR'

(27 Temmuz) 'Görevimiz Tehlike' filmleri, klasik yapılarını bu filmde de bozmuyor. Bu filmde; 'Ethan Hunt' ve ekibi, bilindik bir düşmanla karşı karşıya kalırken, kötü giden bir görevin ardından zamanla yarışıyor.

Şimdiye kadar vizyona giren 'Görevimiz Tehlike' filmleri gibi 'Görevimiz Tehlike: Yansımalar'da da aksiyonla gerilimi birleştiren unsurlar bulunuyor.

Film boyunca Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames ve Alec Baldwin akıl almaz performanslar sergiliyorlar.



'CHRISTOPHER ROBIN'

(3 Ağustos) İşçi sınıfına mensup bir aile adamı olan 'Christopher Robin', sıkıcı masa başı işinde çalışırken, çocukluk arkadaşı 'Winnie the Pooh' ile karşılaşır ve hayatın sevinçlerini yeniden keşfederek, 'Winnie The Pooh'un yardımı ile hayata tekrar tutunur. Savaş sonrası Londra manzaralarıyla süslü film, Marc Foster'ın yönetmenliğinde çekilmiş. Başrollerinde ise Ewan McGregor ve Hayley Atwell var.



'MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET'

(10 Ağustos) Jon Turteltaub'un yönettiği filmde Jason Statham, aksiyon sahneleri ile seyircileri heyecan ve gerilime doyuruyor. Uluslararası denizaltı gözlem programının bir parçası olan denizaltı, daha önce soyu tükendiği düşünülen devasa bir köpekbalığının saldırısına uğruyor. Uzman derin deniz kurtarma dalgıcı 'Jonas Taylor' (Jason Statham) ise, korkuları ile yüzleşmek ve kendi hayatını tehlikeye atmak zorunda kalıyor.



'THE SPAY WHODUMPED ME'

(10 Ağustos) Mila Kunis ve Kate McKinnon, birinin eski erkek arkadaşının casus olduğunu öğrenmesiyle, kendilerini uluslararası bir komplonun içinde bulan 'Audrey' ve 'Morgan' isimli iki arkadaşı canlandırıyor. Bu iki komik aktris; hem komik, hem de keyifli bir filme imza atmış. Susanna Fogel, filmin hem yönetmenliğini üstlenmiş, hem de senaryo takımında yer almış.



'THE HAPPYTIME MURDERS'

(17 Ağustos) Hollywood'un en komik kadınları Melissa McCarthy, Elizabeth Banks ve Maya Rudolph, yetişkinler için 'Susam Sokağı'nda buluşmuş.

'The Happytime Murders', insanların ve kuklaların birlikte yaşadığı bir dünyada geçiyor. 80'lerin en başarılı çocuk programının kuklaları, teker teker ölü bulunmaya başlıyor. Alkolik ve gözden düşmüş bir polis dedektifi ise, harekete geçerek bu ölümlerin arkasındaki sırrı araştırmaya başlıyor...



'ADALET 2'

(24 Ağustos) Antoine Fuqua'nın yönetmen koltuğunda oturduğu devam filmi, Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman ve Melissa Leo gibi ünlü isimleri başrole taşıyor. 2014 tarihli gerilim filminin devamında; 'Robert McCall', sömürülen ve ezilenler için adalet sunmaya devam ederken, eski bir arkadaşının katledilmesiyle birlikte harekete geçiyor. Ancak sevdiğiniz bir insan için ne kadar ileri gidebileceğiniz filmin ana sorusu oluyor. 'Adalet 2' ayrıca Denzel Washington'ın kariyeri boyunca çektiği ilk devam filmi olma özelliğine de sahip.



'REPLICAS'

(24 Ağustos) Yönetmen Jeffrey Nachmanoff'un yeni bilim-kurgu gerilim flmi 'Replicas'ta; Keanu Reeves, bir araba kazasında ailesini kaybettikten sonra onları geri getirmeyi takıntı haline getiren bir bilim insanını canlandırıyor. Filmde ayrıca Alice Eve, Thomas Middleditch ve Emily Alyn Lind de rol alıyor.



'İNANILMAZ AİLE 2'

(28 Eylül) Pixar'ın en iyi filmlerinden birinin uzun zamandır beklenen devamı nihayet geliyor. Devam filmi, ilk filmdeki olaylardan hemen sonra geçecek. 'Parr Ailesi' üyelerinden 'Helen' dünyayı kurtarırken; 'Bob Parr', çocuklara bakmak için bırakılır. 'Helen'in karşısına çıkan yeni bir süper kötü adam ortama girdiğinde ise işler daha da kötüleşir.



NOT: Bilgiler Sinemia'dan alınmıştır.