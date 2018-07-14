Tevfik Özkan Başaran adlı okurumuzu artık bu köşenin müdavimleri tanıyor. Son haftalarda dönem dizileri başta olmak üzere pek çok yapımı televizyon eleştirmenlerine taş çıkartır titizlikte analiz eden Başaran, bu kez de 'Gelinim Mutfakta' programını mercek altına almış:

"Selamlar, saygılar Yüksel Bey. Hep beğenmek olmaz, televizyon yaşamında beğenmemek de vardır. Ben de bu defa beğenmediğim bir programı analiz edip sizin vasıtanızla halkıma ileteceğim.

'Gelinim Mutfakta' diye, seyretmediğim fakat kulak misafiri olduğum bir 'ağız dalaşı' programı var. Aslında halkımızın pek rağbet ettiği yemek programlarından biri bu. Daha doğrusu, mutfağa çağrılmış dört 'gelin'; istenilen yemeği pişirecek, kaynanaları da pişirilen yemeklere puan verecekler. İki-üç saat süren bu program, gelinler ve kaynanaların tatlı sohbetleri (!) ile renklenecek ve böylece keyifli bir program sunulmuş olacaktı izleyenlere. Program bu amaçla kurgulanmıştı herhalde!

Heyhatttt... 'Kavga olmadan olmaz' prensibi hakim olunca programa, giderek çirkinleşti konuşmalar ve tavırlar. Bunları yazmamam lazım, bana kızacaklar, hattaaa inanmayacaklar gibi ikilemler içinde kaldım. Fakat yazmaktan dahi imtina ettiğim program orada, karşımızda duruyor. 'Olmaz; yazman, vatandaş olarak programı masaya yatırıp eksilerini artılarını inceleyip halkınla paylaşman, toplum huzuru ve ahlakı açısından elzem' diye karar verdim ve masaya yatırdım programı.

Özetle, herhangi bir artı görmedim, eksiler ise çok fazla.

'Ağız dalaşı', evet resmen bir 'ağız dalaşı' izliyor halkımız.

O gelin bir diğerini beğenmiyor, konuşmalarını taklit ederek onu küçümsüyor; beriki bu sefer daha ağır ifadelerle kendisini aşağılayan geline ve kaynanasına saldırıyor. Saldırılan kaynana durur mu... Daha baskın şekilde o da girişiyor.

Kızgınlıklar, aşağılamalar, çirkinlikler havada uçuşuyor...

Acaba mübalağa mı ediyorum, haksızlık mı ediyorum diye düşünmekten kendimi alamıyorum ve usta oyuncu, köşe yazarı, 'absürt komedi' türünü hayatımıza sokan Gülse Birsel'i yardıma çağırıyorum.

Usta oyuncu, kendisinin başrol oynadığı ve yazdığı 'Jet Sosyete' dizisinin son bölümünde aynen tarif ettiğim gibi bir 'yemek yarışması' çalışması yaptı ve aktarmaya çalıştığım çirkinlikleri mizahi tarzda büyük ustalıkla işledi ve şahsen çok beğendiğim bir bölüm sundu halkımıza. Bölümde program sunucusu olan 'Toni' lakaplı sunucunun 'Kavga, kavga... Ay kavgasız olur mu kızlarrrr...' sözleriyle yemek programına katılan hanımları teşvik etmesi (!) tam da anlatmak istediğim husustu.

Hanımların yaptığı 'ağız dalaşı' sahnelerinden reyting ummak, yapılabilecek en çirkin uygulamadır. Beni halkımdan soğutan bu kavgalar/dalaşmalar/ laf çakmalar inşallah son bulur diyelim. Yapımcılara duyurulur."