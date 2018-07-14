Geçen hafta, Ozun Kanbay adlı hayvansever okurumun Sarıyer Belediyesi hakkındaki iddia ve eleştirilerini bu sütunlardan sizlerle paylaşmıştım. Peki okurumuz, gasp edildiğini ileri sürdüğü köpeğine kavuşabildi mi? İşte Kanbay'ın kendi ağzından haber takibimiz:

"Yazımı yayınladığınız için çok teşekkür ederim, sağ olun. Eğer afişteki köpeğimin akıbetini merak ederseniz, son bir-iki not bildirmek istedim.

1) Yasadışı olarak alınıp 10 senedir yaşadığı yere geri bırakılmayan, hakkındaki hiçbir dilekçe ve soruma yanıt verilmeyen Hagi'nin akıbetini, tam altı ay sonra 'Müdire hanımla arası iyi olan bir hayvansever' bulup çip numarasını alarak takip edebildim. Hagi, İBB Kısırkaya Bakımevi'ne yollanmış ve orada da 'kafesten kaçmış'; öyle dediler.

Yani gitti bir can daha.

2) Sarıyer Belediyesi'nin eski başkan yardımcısı Gökan Zeybek, konuşmalarında sık sık AK Parti'yi eleştirse de, Sarıyer Hayvan Bakımevi'nin yönetimini ele aldıktan sonra ilk icraatı İBB ile protokol yapmak oldu!

Bu protokol kapsamında Sarıyer hayvanlarının çoğu İBB Kısırkaya Hayvan Bakımevi'ne yollanmış ve akıbeti sorgulanmamıştır.

Bu anlamda da AK Parti'ye muhtaç bir CHP belediyesi gördük zaten.

Bu protokol de geçen ay sonlandı. Neden biliyor musunuz? Sarıyer Belediyesi protokol kapsamında söz verdiği gibi veteriner ve bakıcı yollamadığı, yolladıkları da işini yapmadığı için.

Tekrar teşekkür ederim, sevgiler..."