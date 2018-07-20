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YÜKSEL AYTUĞ
20 Temmuz 2018, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

‘Çarkıfelek’te çocuk oltası

Kanal D'de yeniden hayat bulan yılların temcit pilavı 'Çarkıfelek'te ilginç ve bana göre 'tartışmalı' bir uygulama başladı. Programın ilk dakikalarında çarkın başına çocuklar geçiyor. Onlara son derece basit bir soru soruluyor. Bilen de, bilmeyen de çarşıya gidip hayallerini süsleyen hediyeleri alıyor. Ekranda mutlu çocuk yüzleri görmek güzel tabii. Ama keşke amacın, sadece çocukları memnun etmek olduğuna inanabilsem. Malum, okullar tatile girince ana haber bültenleri dahil, hemen her programa 'çocukların takılacağı' reyting oltaları sallandırılmaya başlandı. (BKZ: Bazı bültenlere eklenen ve internetteki hayvan videolarının yer aldığı 'Sevimli Dostlarımız' bölümleri) Pek çok evde uzaktan kumanda aletlerini çocukların ellerinden almanın mümkün olmadığını iyi bilen yapımcılar, ' Çarkıfelek'in reytinglerine de bu yolla 'doping' yapmak istemiş olmalılar. Bu arada, programın yeni sunucusu Emre Karayel'in ısınma turlarını geride bırakıp iyice 'piştiğini' de söylemem gerek. Aslında işi çok zordu. Herkes, onun performansını ister istemez 'fenomen' ile kafasında karşılaştırıyordu. Bence Emre, bu engelin üzerinden başarıyla atladı. ' Çarkıfelek' dosyasını 'tarihi' bir bilgi notuyla kapatayım. Bugüne kadar yarışmayı tam 14 ünlü sundu. İşte feleğin çarkından geçen şöhretler listesi: Güner Ümit, Tarık Tarcan, Halit Kıvanç, Yıldo, Muazzez Ersoy, , / (birlikte), Arto, Hamdi Alkan, Petek Dinçöz, İlker Ayrık, Mehmet Ali Erbil, Emre Karayel.

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