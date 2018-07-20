Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > Ne yaptın Ozan...
YÜKSEL AYTUĞ
20 Temmuz 2018, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

Ne yaptın Ozan...

, geçen hafta sosyal medya hesabında paylaştığı bir manzara fotoğrafının altına 'İmkansız, mümkünü reddetmektir' diye yazdı. Sıkı dostu da 'Öyle mi?' diye yazdı.
Güven'in bu soruya verdiği yanıt ise herkesi şaşırttı: 'Öyle değil, akşam üstü...' Güven'in ilkokul iki düzeyi espri anlayışı karşısında şoke olan takipçileri, ünlü oyuncuyu 'Hiç mi Cem Yılmaz'dan feyz almadın?', 'Ben olsam Ozan Güven'i engellerdim', 'Bu nasıl soğuk espri?', 'Cem Yılmaz, dostluğunu gözden geçirmeli bence' gibi ifadelerle topa tuttular.
Hep söylerim; ünlüler, sosyal medya paylaşımlarını profesyonel ellerin denetim ve yönetimine terk etmeli diye.
Kimse aklına her geleni, geldiği anda oraya yazmamalı.
Ozan Güven'in yaşadığı belki önemsiz bir örnek ama sosyal medyada tek cümle ile kariyeri bitmeye aday olanlar var. Benden uyarması...

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN