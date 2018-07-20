Ozan Güven, geçen hafta sosyal medya hesabında paylaştığı bir manzara fotoğrafının altına 'İmkansız, mümkünü reddetmektir' diye yazdı. Sıkı dostu Cem Yılmaz da 'Öyle mi?' diye yazdı.

Güven'in bu soruya verdiği yanıt ise herkesi şaşırttı: 'Öyle değil, akşam üstü...' Güven'in ilkokul iki düzeyi espri anlayışı karşısında şoke olan takipçileri, ünlü oyuncuyu 'Hiç mi Cem Yılmaz'dan feyz almadın?', 'Ben olsam Ozan Güven'i engellerdim', 'Bu nasıl soğuk espri?', 'Cem Yılmaz, dostluğunu gözden geçirmeli bence' gibi ifadelerle topa tuttular.

Hep söylerim; ünlüler, sosyal medya paylaşımlarını profesyonel ellerin denetim ve yönetimine terk etmeli diye.

Kimse aklına her geleni, geldiği anda oraya yazmamalı.

Ozan Güven'in yaşadığı belki önemsiz bir örnek ama sosyal medyada tek cümle ile kariyeri bitmeye aday olanlar var. Benden uyarması...