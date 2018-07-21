Köşemizin müdavimlerinden, değerli dostum Kamil Çetin'in, Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri organizasyonu ve yayın şekliyle ilgili pek çok şikayet ve önerisi var. Özetleyebildiğim kadarını paylaşıyorum:

"Konumuz, çok büyük bağımlısı olduğum (o kadar ki, profesyonel olarak oynadığım futbolda Dünya Kupası finallerini bile gecikmeli olarak seyrettim) Kırkpınar Yağlı Güreşleri...

Malumunuz, bu yıl 658'inci yılıy- dı. Dünyanın en eski spor organizasyonlarından biri.

Her seneki gibi rezalet bir organizasyon, korkunç ve yanlış hakem hataları (VAR-Video Hakem Uygulaması olmasına rağmen), bıktıracak kadar kötü sunum ve anlatım.. Tek tek anlatalım hepsini:

1- Organizasyon rezalet dedik... Binlerce seyirci saha içinde... Hatta cumartesi günü öyle bir hale geldi ki, resmen güreşler halkın içinde yapıldı.

Kazanan hangi boyda olursa olsun o güreşçinin bütün taraftarları maç bittiği anda sahadaydı.

Kaybeden güreşçinin taraftarları da aynen. Ufacık bir tartışma çok büyük olaylara gebe... Bütün bunlar olurken, bir yandan da güreşler devam ediyor. (Lütfen cumartesi günü 17.45/18.50 arasını izleyin, dediklerimi daha iyi anlayacaksınız) Bu rezalet yıllardır devam ederken kimse bir önlem almıyor, sadece seyrediyorlar.

2- Bütün hakemler kötüydü.

Bitti diye bir pehlivan maçı bırakıyor. diğeri devam ediyor. Kule ve maç hakemleri tam 45 dakika (VAR olmasına rağmen) karar veremiyorlar. 45 dakika sonra verdikleri karar bütün otoriteler tarafından yanlış bulunuyor, hatta görevden alınıyorlar. Olan, yenik kabul edilen bu yılın en iddialı baş pehlivanlarından Recep Kara'ya oluyor ve eleniyor. Pazar günü aynı şeyler tekrar oluyor.

Bu kez cumartesi günü haksız bir şekilde Recep Kara'yı eleyen Ali Gürbüz eleniyor, VAR kararı ile...

3- Sunucular felaket. (Biri Bilgehan Demir, diğerinin ismi galiba Recep Tosun) O kadar gereksiz ve fazla konuşuyorlar ki anlatılamaz.

Bazen maçları bırakıyorlar, resmen geyik muhabbeti yapıyorlar.

(Genelde televizyonun sesini kıstım)

4- Ödüller konusu, rezalet ötesi... Birinci olan başpehlivan 45 bin TL alıyor, diğerlerini siz düşünün. Bugün ortalama bir boksör maç başına en az 100 bin dolar alırken, iki günde en az şedi-sekiz maç yapan ve hepsini kazanmak zorunda olan 'Türkiye Başpehlivanı' 45 bin lira alıyor. Tur atlamanın ödülü de sanıyorum 80 TL. Evet evet, sadece 80 TL...

Bu pehlivanlar, bu güreşlere bir sene boyunca gece gündüz hazırlanıyorlar. Özel beslenme uyguluyor ve antrenman yapıyorlar.

Yollukları ise otobüs paralarını bile karşılamıyor.

Kısacası, bırakın baş pehlivanlık güreşlerini, diğer alt boylar neredeyse bedava güreşiyorlar." Okurumuz Kamil Çetin'in 'Önerilerimiz' başlığı altında topladığı çözümler ise gelecek hafta yine bu sütunlarda olacak.