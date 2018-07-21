Biliyorsunuz, cumartesi günleri bu köşede sadece kişisel olarak katıldığım fikir, eleştiri ve yorumları yayınlamıyorum.

Amacım, her düşünceye ses ve soluk olup fikir dünyamızın gelişmesine katkıda bulunmak. Okurumuz Birsen Tunç'un Mustafa Ceceli olayına farklı bir bakış getiren sıra dışı yorumunu da bu zenginliğe katkı sağlaması açısından paylaşıyorum. Katılır ya da katılmazsını, o sizin bileceğiniz iş.

"Merhaba Yüksel Bey, tavrınızı tarzınızı biliyoruz.

Bu nedenle bu tarz olaylara girmiyorsunuz ve yazmazsınız, onu da tahmin ediyorum.

Ancak artık midem bulandı ve size yazmak istedim. Mustafa Ceceli- Sinem Gedik rezaletini biliyorsunuzdur. Ben bu olayda tekrar teyit ettim ki bizim ülkemizde sanatçı adı altındaki insanların çoğunun ülkelerinin değerleriyle uzaktan yakından alakası yok... Böyle olayların deşifre edilmesi korkunç. Anne-baba olma sorumluluğundan uzak davranışlar bunlar.

Bana göre çocuk ikisine de verilmemeli. Net. Yeter artık yaa... Saygılar."