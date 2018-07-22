Sözleşmenin imzalandığı haberi medyada yer aldığına göre, artık ayrıntıları yazabilirim. Herkes, Aydan Şener'in yıllar sonra bir sohbet programı ile Kanal D ekranlarında sunuculuğa geri dönmesini konuşuyor. Öyleyse, ayrıntıları da ben paylaşayım. Yapımcılığını sevgili dostum Yüksel Aman'ın üstlendiği programın fikir babası olduğum için detaylar da bende. Efendim, Aydan Şener her hafta bir klasik otomobilin direksiyonuna kurulacak. Yanına da ünlü bir konuğunu alacak. Yol boyunca hem sohbet edecekler, hem de kullandıkları otomobilin üretildiği yılda neler olup bittiğini, moda ve trendlerin neler olduğunu, o günler ile bugünlerin farkını konuşup izleyicilere keyifli nostalji anları yaşatacaklar. Programın en önemli özelliğine gelince... Aydan Şener ve konuğu, bindikleri otomobilin üretildiği yıla uygun kostümler giyecekler. Yani Şener ve ünlü konuğunu, 1968 model bir Vosvos'un içinde hippi kıyafetleriyle görürseniz şaşırmayın.