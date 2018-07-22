FOX, gündüz kuşağını doldurmak için geçen sezonda yer verdiği programları tekrar ediyor. Bunlardan biri de 'Stil Avcıları' adlı moda yarışması. Jüride Hakan Akkaya, Demet Şener ve Uğurkan Erez var. Yarışmacılar Yıldızlar ve Melekler olmak üzere iki gruba ayrılıp son derece lüks bir malikanede birbirleriyle büyük bir rekabete girişiyorlar. Tabii bu tür yarışmalarda adet olduğu üzere sadece iyi giyinen değil, 'en iyi laf sokan' da prim yapıyor. (Bkz: 'Ne Demiş?' kutucuğu)

Buraya kadar her şey normal de, yazın ortasında kış aylarında çekilen bir moda programını izlemek beni fena halde bunaltıyor. Kat kat kabanlara, boğazlı yaka kazaklara, deri pantolonlara bürünen yarışmacıları izlerken, ekran başında hissedilen sıcaklık 40'lı derecelere vuruyor. Eğer sıcaklarla başınız dertteyse, orta yaşın üzerindeyseniz, tansiyon ve şeker gibi hastalıklarla boğuşuyorsanız, gündüz kuşağında 'Stil Avcıları'ndan uzak durun derim.