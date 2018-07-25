'Kim Milyoner Olmak İster?'den bir diyalog: YARIŞMACI: "Sizi özellikle 'Hayat Bilgisi' dizisinde büyük bir keyifle izliyordum." MURAT YILDIRIM: "Ben o dizide rol almadım, sadece bir bölümüne konuk oldum."
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