Kim bilir kaç kere yazdım, 'Trafik magandalarının sırf sosyal medyada caka satmak, hatta ana haber bültenlerine konu olmak için yaptıkları sözde çılgın şovları haberleştirmeyelim, ekranlarda göstermeyelim' diye...

Ama dinleyen kim? Nasıl olsa kimlikleri tespit edilse bile küçük birer trafik cezası ile işi atlatıyorlar.

O akşam bülteni hep beraber izlerken kahvehanede arkadaşlarına attıkları 'hava' (!) ise yanlarına kar kalıyor.

Perşembe akşama Show Ana Haber'de dikkatimi çeken detaylardan biri de, gözlerini bantla kapatıp hızla akan trafikte önünü görmeden otomobil süren ve bunu da videoya çektirip marifetmiş gibi sosyal medyada yayınlayan adamın haberiydi.

Eminim bu görüntüleri izleyen bir başka aklı evvel, yarın hem gözlerini bağlayıp, hem koltuğa ters oturarak bu rekoru kırarak (!) yeni bir haber bültenine konu olmayı başaracaktır!