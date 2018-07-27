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YÜKSEL AYTUĞ
27 Temmuz 2018, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

Bir ‘bedava’ haberi

Duyduk duymadık demeyin... Ev dışında dilediğiniz her yerde bilgisayar, cep telefonu ya da tabletten televizyon izleme olanağı sunan Digiturk'ün beIN uygulaması, herkes deneyimleyebilsin diye tam bedava... Üstelik bu uygulamadan yararlanmak için Digiturk abonesi olmanız da gerekmiyor. Ses getiren pek çok yerli-yabancı belgesel, dizi, film ve spor müsabakalarından oluşan 15 bine yakın içeriği evde, yolda, tatilde izlemek isteyen herkes; cep telefonu ve tabletine beIN Connect uygulamasını indirerek veya bilgisayarı ile www. beinconnect.com.tr adresini ziyaret ederek hiçbir ücret ödemeden 15 gün boyunca bu hizmetten yararlanabilecek. Bedavacılar atlamasın...

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