Duyduk duymadık demeyin... Ev dışında dilediğiniz her yerde bilgisayar, cep telefonu ya da tabletten televizyon izleme olanağı sunan Digiturk'ün beIN Connect uygulaması, herkes deneyimleyebilsin diye tam 15 gün boyunca bedava... Üstelik bu uygulamadan yararlanmak için Digiturk abonesi olmanız da gerekmiyor. Ses getiren pek çok yerli-yabancı belgesel, dizi, film ve spor müsabakalarından oluşan 15 bine yakın içeriği evde, yolda, tatilde izlemek isteyen herkes; cep telefonu ve tabletine beIN Connect uygulamasını indirerek veya bilgisayarı ile www. beinconnect.com.tr adresini ziyaret ederek hiçbir ücret ödemeden 15 gün boyunca bu hizmetten yararlanabilecek. Bedavacılar atlamasın...