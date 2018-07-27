Öncelikle, bilgisayar teknolojisine yabancı olanlar için 'format atmanın' ne demek olduğunu özetleyeyim: Bilgisayarın eski sisteminin yenisiyle güncellenmesi ve yeniden yapılandırılmasına 'format atmak' deniliyor.

Peki eski kocaya da format atılabilir mi?

Bunun mümkün olduğunu çarşamba akşamı Fox ekranlarındaki 'Yaparsın Aşkım'da gördüm...

Adet olduğu üzere, sunucu İlker Ayrık yarışmacı çiftlerin hikayelerini merak edip onlara yarışma öncesinde sorular soruyordu. Nurşah-Serdar çiftinin hikayesi ise değme romantik komedi filmlerine taş çıkartacak cinstendi. Serdar, otomobilinden inerken takılıp kafasını araca çarpmış.

Kalkmak isterken bir kez daha kaportaya vurmuş ve hafızası o anda silinivermiş. Eşini, çocuğunu tanımamış. İşinin ne olduğunu bile unutmuş. Nurşah ise bu durumu kendi ifadesiyle 'fırsata' dönüştürmüş. Hayatında mutfağa girmemiş adama "Sen eskiden bana yemek ve bulaşıkta hep yardım ederdin" diyerek onu İlker Ayrık'ın deyimiyle 'mutfak robotuna' çevirmiş. Kocasını adeta hamur gibi yoğurup 'idealindeki yardımsever ve romantik eşe' çevirmiş.

(Bu arada diğer yarışmacılardan Murat'ın müdahalesi de ilginçti:

"Aman daha fazla anlatma ablacığım. Şimdi bizim hanımlar odunla kafamıza vurup bize hafızamızı kaybettirmeye çalışacaklar.") Filmin (!) komedi kısmı bu kadardı. Gelelim dramatik ve romantik bölümüne...

Nurşah ile Serdar, kazadan kısa bir süre önce kredi ile ev almışlar. Serdar, mesleğini unutup çalışamaz hale gelince aile darboğaza girmiş. Eşi Nurşah geç saatlere kadar çalıştıktan sonra eve gelip sabaha kadar eşine eski işini öğretmiş.

Bu arada eşini yeniden kendine aşık etmek gibi zor bir görevin de üstesinden gelmiş.

Sonunda Serdar, hafızasını yeniden kazanmadan birkaç ay önce eşine yeniden evlenme teklif etmiş.

Gelelim filmin mutlu sonuna:

Yarışmanın büyük ödülü olan otomobili işte o çift kazandı...