Dr. Ahmet Çakar, 'Derin Futbol'da anlatınca kulaklarıma inanamadım. 90'lı yılların ortalarında FIFA, tüm hakemlerinin kendi ülkelerindeki üniversite hastanelerinde tepeden tırnağa muayene olup sağlam raporu almalarını istemiş. Topluca yapılan göz muayenesinde Dr. Çakar dehşetle fark etmiş ki yardımcı hakemlerden biri renk körü, bir diğerinin ise bir gözü takma. Ama ne yapıp, edip onlara sağlam raporu aldırarak FIFA'yı uyutmuşlar.

Gün gelmiş Çakar, Milan ile Benfica arasındaki bir kupa maçında görevlendirilmiş. Bir de bakmış ki yardımcı hakemleri o düzmece raporla FIFA'yı atlatan hakemler. Maçtan önce Dr. Çakar otelde sabaha kadar dua etmiş, "Allah'ım takımların seçtikleri forma renkleri ne olur kırmızılı-yeşilli ve birbirine benzer olmasın" diye... Diğer yorumcular, "Peki, maçta arıza oldu mu?" diye sordular. Dr. Ahmet Çakar, "Maçın 70 yaşında habis bir Alman gözlemcisi vardı. RTÜK beni bağışlasın, işin seksüel bir yönü de olduğu altyazısı ile reklamdan sonra anlatacağım" dedi ama reklam dönüşü konuya hiç girilmedi. (Bu arada Hipokrat yemini etmiş birinin bu sahte rapor olayına nasıl sessiz kaldığı konusuna hiç girmiyorum)

Programdan bir not daha: Sevgili Gökmen Özdenak Ağabey'i-min Ağustos ortasında dışarısı 33 derece iken hırka ile oturduğunu görenler şaşırdı ama ben yadırgamadım. Çünkü pek çok program yaptığım Beyaz TV stüdyolarının Trabzon'dan Ankara'ya hamsi taşıyan kamyon kıvamında soğutulduğunu gayet iyi bilirim.