Berlin'deki Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Kadınlar 100 Metre yarışını anlatan spiker Güven Göktaş; yarışı Polonyalı Ewa Swoboda'nın kazandığını kesin bir dille söyledi. Oysa yarışı Alman sporcu Lisa Marie Kwayie üç salise farkla kazanmıştı.