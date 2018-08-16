Berlin'deki Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Kadınlar 100 Metre yarışını anlatan spiker Güven Göktaş; yarışı Polonyalı Ewa Swoboda'nın kazandığını kesin bir dille söyledi. Oysa yarışı Alman sporcu Lisa Marie Kwayie üç salise farkla kazanmıştı.
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