?Gökhan Özoğuz ve Yıldız Tilbe jüriden ayrıldıklarını açıkladıktan sonra herkes tv8'in yarışması 'O Ses Türkiye'nin yeni sezondaki kadrosunu merak etmeye başladı. Jüri koltukları için farklı isimler ortaya atılırken, (Gökhan'ın yerine Hayko Cepkin gibi) bombayı bizzat Acun Ilıcalı patlattı ve ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün, yeni sezonda 'O Ses Türkiye' kadrosunda yer alacağını açıkladı. Ancak 'konumunu' net olarak ortaya koymadı.

Beyaz, ya jüri koltuğuna oturacak ya da yorumcu/ moderatör olarak sunuculuğu devralacak. Dünyanın dört bir yanında reyting şampiyonu programlara imza atan ve artık hayatı uçakta geçen Acun'un hem 'Survivor', hem de 'O Ses Türkiye'deki sunuculuk görevlerinden 'kurtulmak' istediğini iyi biliyorum. 'Survivor'ı Alp Kırşan'a, 'O Ses Türkiye'yi de Beyaz'a devrederek 'özgürlüğünü' yeniden kazanmayı arzuluyor. Ama bilinen bir gerçek var ki, her iki yarışmada da seyirci Acun'un yüzünü arıyor. Onun olmadığı bölümler izleyicinin nazarında biraz 'eksik' kalıyor. Naçizane tavsiyem, Beyaz'ın jüri koltuğuna oturması, Acun'un da moderatörlük görevini sürdürmesi. Eminim öyle olursa, Acun ile Beyaz arasındaki 'espri düetleri' ve 'sevimli atışmalar' ayrı bir cazibe merkezi oluşturacak.