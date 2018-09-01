"Sümeyye ne oldu sana kızım? Nazara mı geldin? Bir göründün, bir kayboldun..." ('atv'de Hafta Sonu'nu sunan İbrahim Sadri, teknik aksaklığın ardından yeniden karşısında bulduğu muhabir arkadaşı Sümeyye Yılancı'ya seslenirken)
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