Köşemize sürekli katkı veren okurlarımızdan Mustafa Ertuğrul, bizimle hasret gidermiş:

"Merhaba Yüksel Bey, şükür kavuşturana, bayram dönüşü yine birlikteyiz.

Birlikteliğimizin daim olması temennilerimle, yaşadıklarımla, sevincim ve hüznümle bugün 10 günlük aradan sonra gazeteme ve Hıncal Baba'ya, size, Yavuz Abi'ye, Mevlüt Bey'e, Salih ve Mahmut Bey'lere (sıralama, okuma sırasına göre yapılmıştır) kavuştum. Engin Bey'le yarın görüşeceğiz, pazara da Emre Bey ile kısmetse...

Yüksel Bey, 'Ege'nin Hamsisi' dizisinde Uraz Bey (Kaygılaroğlu) yine döktürüyor. Dün akşam bir sahne vardı; 30 saniye içinde şaşkınlık, sevinç, düşünce nasıl anlatılır doyamadım.

Bir de bir ay önce 'Zeynep'e kask taktırmasını çok takdir ettim. Kırmızı Düdük kampanyasının öncülüğüne sanırım o tarihte aday olmuşlar. Kırmızı düdük dedim de aklıma geldi;

Sayın İçişleri Bakanımız'a iletseniz de bizleri kurtarsanız. Çocuklar hep kırmızı düdük istiyorlar.

Konulara değinmiş olabilirsiniz, sizden kaçmaz ama ben tatilde tüm iletişim araç ve gereçlerine küserim. Saygılarımla." YAZAR NOTU: Kırmızı düdük ile ilgili bir çocukluk hatıramı önceki günlerde bu köşede paylaşmıştım, sanırım Mustafa Bey'in dikkatinden kaçmış.