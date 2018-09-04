Haftanın en dehşet verici haber görüntülerinden biriydi. Bir baba müsveddesi, 3 yaşındaki oğluna gerçek tabanca ile ateş ettirmeye çalışıyordu. Çocuk; silah sesinden korkmuş, adeta şoka girmişti. Üstelik etrafta pek çok çocuk vardı. Baba, zorla oğlunun parmağını tetiğe sıkıştırıyor, ona adeta işkence ederken, bir yandan da vaatte bulunuyordu: "Sıkarsan, sana tabanca alacağım..."

Geçen hafta boyunca iki çocuğun haberi için tüm kanallar fikri takip yaptı. 12 yaşındaki kızını, minibüsünün arkasındaki bisiklet askılığında taşıyan baba ve icra yoluyla babasından alınırken "Ben mal mıyım?" diye feryat eden kızın annesi de konuşturuldu. Bakanlıklar ve ilgili kurumların konuya duyarsız kalmayıp harekete geçtiği haberleri verildi. Peki 'özenle' maganda yetiştiren diğer babaya ne oldu? Bileniniz, duyanınız var mı? Bana göre aralarında en tehlikeli suçu işleyen oydu. Kim parmağını kıpırdattı, kim iki satır yazdı? Hiç kimse... Keşke İdil Fırat'ın kınası kadar konuşulsaydı...