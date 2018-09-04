Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > O babaya ne oldu?
YÜKSEL AYTUĞ
04 Eylül 2018, Salı YÜKSEL AYTUĞ

O babaya ne oldu?

Haftanın en dehşet verici haber görüntülerinden biriydi. Bir baba müsveddesi, 3 yaşındaki oğluna gerçek tabanca ile ateş ettirmeye çalışıyordu. Çocuk; silah sesinden korkmuş, adeta şoka girmişti. Üstelik etrafta pek çok çocuk vardı. Baba, zorla oğlunun parmağını tetiğe sıkıştırıyor, ona adeta işkence ederken, bir yandan da vaatte bulunuyordu: "Sıkarsan, sana tabanca alacağım..."
Geçen hafta boyunca iki çocuğun haberi için tüm kanallar fikri takip yaptı. 12 yaşındaki kızını, minibüsünün arkasındaki bisiklet askılığında taşıyan baba ve icra yoluyla babasından alınırken "Ben mal mıyım?" diye feryat eden kızın annesi de konuşturuldu. Bakanlıklar ve ilgili kurumların konuya duyarsız kalmayıp harekete geçtiği haberleri verildi. Peki 'özenle' maganda yetiştiren diğer babaya ne oldu? Bileniniz, duyanınız var mı? Bana göre aralarında en tehlikeli suçu işleyen oydu. Kim parmağını kıpırdattı, kim iki satır yazdı? Hiç kimse... Keşke İdil Fırat'ın kınası kadar konuşulsaydı...

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN