Bazı filmlerini bu köşede eleştirsem de, Cem Yılmaz'ın Türk sinemasına katkısı asla inkar edilemez. Sadece gişe başarısından söz etmiyorum. Cem Yılmaz, sinemamızın 'ürün gamını' genişleten, gerçek anlamda 'fantezi filmleri' yaparak, sinemanın tıknefes kaldığı günlerde adeta tıkalı damarlara by-pass yapan isimdir. Bu nedenle bu yıl Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde layık görüldüğü Ömür Boyu Başarı ödülünü son derece doğru ve hatta 'gecikmiş' buluyorum. Diğer yandan Cem Yılmaz'ın festivale büyük bir hareket ve renk katacağına da inanıyorum. Malum, katıldığı ödül törenlerini stand-up gösterisine dönüştürüp davetlilere unutulmaz dakikalar yaşatıyor. Eminim, bu özel gün için hazırlıklara da şimdiden başlamıştır. Yine eminim ki, Cem Yılmaz'ın ödül alacağı geceye davet edilmek için şimdiden büyük bir yarış başlamıştır. Öyle ya, bu şahane ve bedava gösteriyi kim kaçırmak ister ki? Festival komitesinin Cem Yılmaz tercihini bu yönüyle de son derece 'akıllıca' buluyorum.