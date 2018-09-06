Emniyet Genel Müdürlüğü, harika bir iş yaptı.

Yürürken ya da otomobil kullanırken gözünü cep telefonlarından ayıramayanların trajikomik hallerini müthiş bir klibe dönüştürerek, kamuoyunun dikkatine sundu.

Görüntülerde neler yok ki... Elektrik direklerine toslayanlar mı, merdivenlerden aşağı yuvarlananlar mı, yerdeki 'Dikkat kaygan zemin' tabelasının üzerine çıkıp yere kapaklananlar mı! Klibin finalinde ise cep telefonuyla mesajlaşırken aynı zamanda otomobil kullanmaya kalkışan bir kadının yaşadığı kazanın araç içi kamerasıyla tespit edilen 'ibretlik' görüntüsü var.

Görüntüler, akıllı telefonların 'aklımızı aldığını' açık seçik ortaya koyuyor. Bu tiryakilikten en çok çekenler de kaldırımlardaki direkler.

Millet ha babam onlara kafa atıp duruyor. Klibin mesajı ise çok net: 'Aklınızı telefonlardan geri almazsanız, başınızı daha çoook vurursunuz...'