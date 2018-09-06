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YÜKSEL AYTUĞ
06 Eylül 2018, Perşembe YÜKSEL AYTUĞ

Lüzumsuz gündem isteyen var mı?

Ünlü gurme Vedat Milor'un internette başlattığı 'Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?' anketine 400 bin kişinin katılmasını nasıl hayretle karşıladığımı bu sütunlarda okumuştunuz.
Konu uzun süre gündemi meşgul etmişti.
Memleketin bunca meselesi varken, 'menemenin peşine takılma aymazlığımız' ise beni fena halde ürkütmüştü. Ama anladım ki, milletin bir de 'boş gündem' ihtiyacı var. Yani belli ki incir çekirdeğini doldurmayacak konular üzerine düşünüp 'kafayı dağıtmak' bizde ata sporu haline gelmiş.
Özellikle de yemek konusunda herkes çoktan 'uzman' kesilmiş. Öyleyse, Yakından Kumanda olarak vatandaşın bu ihtiyacını gidermek üzere bir hizmet de biz verelim ve ortaya yeni anket konuları atalım:
Turşu, limonla mı, sirkeyle mi yapılır? ('Neşeli Günler' filmine selam olsun) Lahmacunun kıymasına sarımsak konur mu? İçli köfte haşlama mı, kızartma mı olmalı? Balığa limon sıkılır mı?
Midye tavaya bira mayası katılır mı? Mıhlama mı, muhlama mı?
İşi gücü olmayan katılsın lütfen.(!)

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