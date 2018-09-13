Müge Anlı, bu kez de Atatürk Havalimanı'nda kaybolan yaşlı ve hasta bir adamı buldu. 73 yaşındaki demans (yaşlılığa bağlı hafıza kaybı) hastası adam, erkek kardeşi ve onun eşiyle birlikte yurt dışından gelmişti. Erkek kardeşi, pasaport işlemlerini sürdürürken bir anda ortadan kayboldu. Bütün aramalara rağmen bulunamadı. Ta ki Müge Anlı olaya el atıp tüm havaalanı güvenliğini harekete geçirene kadar. 25 saatin sonunda nihayet yaşlı adam bulundu ve ailesine teslim edildi.

Olay mutlu sonla noktalandı ama kafalarda da birçok soru işareti bıraktı.

Güvenlik açısından steril bir alanda, pasaportu olmadığı için herhangi bir çıkış yapması söz konusu olmayan adam nasıl olur da tüm aramalara rağmen 25 saat boyunca bulunamaz?

Ya demans hastası değil de bir terörist olsaydı? Ya, bir yolunu bulup uçakların iniş yaptığı aprona çıkarak bir faciaya yol açsaydı? Ya Müge Anlı duruma el koymasaydı?

Müge, kayıp adamı buldu. Ama bizim asıl bulmamız gereken, bu soruların yanıtları...