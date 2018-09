İşte büyük gün gelip çattı.

Büyük bir merak ve heyecanla beklediğim, bana göre sadece bu sezonun değil, son yılların en iyi dizilerinden biri bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında başlıyor.

Bilirsiniz, her dizi için böyle kocaman laflar etmem ama bu kez perşembenin gelişi çarşambadan belli. 'Bir Zamanlar Çukurova', bu akşamdan itibaren dizi kulvarının yeni fenomeni olmaya aday.

Hep söylerim, bir dizinin ekranda başarılı olabilmesi için pek çok doğru bileşenin bir araya gelmesi gerekir. Doğru yapımcı, doğru senaryo, doğru yönetmen, doğru cast, doğru kanal, doğru gün, doğru saat...

Bunlardan bir-ikisi yanlış tercih edilmişse, başarı hayal olur.

'Bir Zamanlar Çukurova'yı bugüne kadar pek çok 'süper' diziye imza atmış Tims&B Productions çekiyor.

(Timur Savcı, yanına ortak olarak Burak Sağyaşar'ı almakla büyük akıllılık etti) Savcı ve Sağyaşar, tecrübeleri ve sektöre hakimiyetleriyle bu diziye yapacakları her kuruş yatırımın fazlasıyla geri döneceğini iyi biliyorlar. Aylarca süren çalışmalar sonunda dönemin Adana'sının adeta yeniden yaratılması, olayların geçtiği 'Yaman Çiftliği'nin 400 personelle inşa edilmesi, bu 'güvenin' bir ifadesi.

Yönetmen Faruk Teber için söyleyecek zaten fazla bir şey yok. Dizi dünyasına çoktan kendini kabul ettirmiş, son derece yaratıcı ve ekip çalışmasına önem veren bir yönetmen.

'Hatırla Sevgili', 'Annem', 'İstanbul Sokakları' gibi unutulmaz dizilerin altında hep onun imzası var.

Yıldız Tunç'un senaryosu ise ilk bölümden izleyiciyi yakalayacak kadar 'bizden'.

Bu akşam tanışacağımız 'Yılmaz' ile 'Züleyha'nın aşkında Kerem ile Aslı'nın, Ferhat ile Şirin'in, Leyla ile Mecnun'un parmak izlerine rastlamak mümkün. Bir de hikayenin Adana gibi duygu açısından her daim bereketli topraklar üzerinde geçiyor olması büyüyü bir kat artıracağa benziyor.

Oyuncu seçimi ise bana göre tam isabet. Duyumlarıma göre Vahide Perçin, 'Hünkar Yaman' rolünde döktürmüş.

'Demir Yaman'ı canlandıran Murat Ünalmış ise kariyer zincirine en parlak halkayı eklemek üzere. 'Yılmaz'ı oynayan Uğur Güneş ile 'Züleyha'yı canlandıran Hilal Altınbilek, bu sezon adından en fazla söz ettirecek dizi çifti olmaya aday. Benim gizli favorim ise 'Gaffur' karakterini her bölümde büyüteceğini hissettiğim Bülent Polat.

'Bir Zamanlar Çukurova'nın, diziler kulvarındaki tartışmasız lideri atv ekranlarında olması ise yapımın doğru izleyici ile buluşma şansını artırıyor.

Hazır söz atv'den açılmışken, yazıyı samimi bir kutlama ile bitireyim. Bu hafta 25'inci yılını kutlayan atv, belki ilk kanal değildi ama her zaman 'ilklerin' ve 'ilkelerin' kanalı olmayı başardı. Televizyon tarihimizdeki son 25 yılın içinden atv'yi çıkarırsanız, geriye pek yavan bir ekran kaldığını göreceksiniz.

Bu nedenle, 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 25'inci yıl pastasının üzerine çok yakışan bir 'çilek' olduğunu söyleyebilirim.