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YÜKSEL AYTUĞ
14 Eylül 2018, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

Bu nasıl habercilik?

Ajans haberi olduğu için neredeyse tüm haber bültenlerinde aynı şekilde kullanıldı. 'da bir sürücü, küçük bir çocuğa çarpıp kaçıyor. Çocuk, hayatını kaybediyor. Sürücü daha sonra teslim oluyor. İfadesinde "Ehliyetim olmadığı için kaçtım" diyor. Haberde; sürücünün, kiraladığı araç ile bu kazayı yaptığı belirtiliyor. İyi, güzel de bir tek editör çıkıp da 'Yahu bu adam ehliyeti olmadığı halde nasıl araç kiralayabiliyor?' diye sormuyor mu? Sormadan, sorgulamadan haber yapmaya ne fena alıştık...

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