Atv Haber Merkezi, iki haftadır müthiş bir habercilik kampanyasının altına imza atıyor. Kur dalgalanmalarını fırsat bilen 'piyasa hainlerinin' ipliğini pazara çıkarırken, aynı zamanda tüketiciyi bilinçlendirmek adına önemli bir kamu hizmeti de icra ediyor.

Atv Haber'in gün yüzüne çıkardığı aldatmacalardan biri de "'etiket sahtekarlığı' oldu. Muhabirler, marketlere dalıp raflardaki etiketleri bir bir kontrol ettiler. 'Fırsat' adı altında 'üçü bir arada daha ucuza satılan'(!) ıslak mendil paketindeki sahtekarlığı ortaya çıkardılar mesela. Tek tek üç tane aldığınızda, üçlü paketten daha ucuza mal oluyordu zira.

Belli ki "'fırsat' dedikleri, karambolde kendilerine yonttukları haksız kazançtı.

Muhabirler 'İkincisi yüzde 50 indirimli' sloganıyla rafa konulan ürünlerde de aynı kepazeliği saptadılar.

Alışverişe çıkmadan mutlaka atv ve a Haber'e bir göz atmanızı tavsiye ediyorum.

Zira market raflarına çok sayıda Sülün Osman tünemiş!