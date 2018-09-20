Bir ibretlik haberi de salı gecesi Star Ana Haber'de izledim.

Ama bu kez ibret alması gereken, habercilerdi.

A.D. adlı bahtsız vatandaşı, Star Haber bundan iki yıl önce de haber yapmış. (Bunu büyük bir gururla söylediler) Adamın son derece akılda kalıcı bir T.C. kimlik numarası varmış.

(Aynı rakam tam 10 kez arka arkaya tekrarlanıyor, sonuna da başka bir rakam geliyor) Bu nedenle onun TC numarası ile krediler almışlar, telefon hatları kurmuşlar, dolandırıcılık yapmışlar.

Son aylarda bu olaylar giderek artmış. Adam adliyelerden, karakollardan çıkamaz olmuş. Haberde adamın adı soyadı ve TC kimlik numarası açık seçik veriliyordu. Tıpkı iki yıl önce olduğu gibi.

Yahu siz bu adamı bu denli afişe edip dolandırıcıları uyandırmasaydınız, vatandaşın başına belki de bu kadarı gelmeyecekti.

Lütfen biraz sorumluluk...