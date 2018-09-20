Atv Haber'de dehşet ve ibretle izledim. Dört hırsız, iş makinasının yedek kepçelerini çalıp 11 bin liraya sattıktan sonra polisler tarafından yakalanarak gözaltına alınmış.

Adliye girişinde polisler arasında yürürken, fotoğraflarını çeken muhabirlere şöyle diyorlar: "Çek abi çek. Zaten bir saat sonra serbestiz..." Şu pişkinliğe, özgüvene(!) bakar mısınız? Peki onlara kendilerini bu kadar güvende hissettiren ve çıkar çıkmaz yeniden işe girişmeye teşvik eden ne? Yasalarımızın caydırıcılık açısından etkisizliği. Nitekim dedikleri çıkıyor. İlk sorgularından sonra serbest bırakılıyorlar.

Üstelik daha önce de hırsızlıktan sabıkaları olmasına rağmen...

Salı sabahı Müge Anlı ekranda isyan ediyordu.

Şüphelilerden biri, kan davası yüzünden adam öldürmüş, Altı yıl hapis yattıktan sonra salıverilmiş, ardından haneye tecavüz edip kız kaçırınca yeniden hapse girmiş ve çıkmıştı.

Müge aldı sazı eline:

"Kimse kusura bakmasın.

Kızıma tecavüz eden adam birkaç yıl sonra sokakta karşıma çıkacak, öyle mi? Bu nasıl adalet?" Ceza yasalarında devrim niteliğinde düzenlemelere girişmek için daha ne bekliyoruz?