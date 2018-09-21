Yeni sezonu merakla beklenen dizilerden biri de Star'daki 'Ufak Tefek Cinayetler'di. İzleyicisi, güçlü bir şekilde takviye edilen kadrosu ve yeni dönem sürprizleriyle keyifli bir ilk bölüm izledi. Görünen o ki, dizi yeni sezonda da ekran başına çok sayıda seyirci toplayacak.

Gelgelelim; dizideki bir bebek sahnesi, sosyal medyada izleyiciden çokça eleştiri aldı. Ekrana 'prematüre bebek' diye getirilen minik, nereden baksanız iki-üç aylık gibi görünüyordu. Şimdi diyeceksiniz ki, 'Sete, sağlığını hiçe sayıp prematüre bebek mi getirecekler?' Öyle olmayacak tabii ki. Ama teknoloji gelişti.

Kedilerin, köpeklerin konuşturulduğu, her masalın gerçek olduğu şu görsel dünyada azıcık paraya kıyıp biraz emek harcanarak o sahneler daha gerçekçi kılınabilirdi.

Bu vefakar, cefakar seyirci, bu kadarını bile hak etmiyor mu?