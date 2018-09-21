Herkes gibi ben de bu kıza bayılıyorum. Onu bu köşede çokça misafir ettim.

Adı, Beren Gökyıldız. 8-9 yaşında, doğuştan oyunculuk yeteneğiyle donatılmış bir harika çocuk. Onu övmeye çekinmiyorum. Çünkü öyle kuvvetli bir alt yapısı, o kadar sağlam bir aile terbiyesi var; ki, şımarmayacağına, erken şöhretin rüzgarıyla savrulmayacağına adım gibi eminim.

Beren'i son olarak tv8'in yeni dizisi 'Kızım'da yine ağzım hayranlıktan bir karış açık halde izledim. Sonradan kavuştuğu genç babasına babalığın erdemlerini öğreten minik kız 'Öykü' karakteriyle belli ki yine pek çok gönlü fethedecek. Hele ki benim gibi yeni kız babalarına kıyı feneri olacak.

Ben 'Ayşecik' filmleriyle büyüyen bir nesildenim. Yıllar sonra bana yeniden aynı duyguları yaşatan oyuncu Beren Gökyıldız, gökteki bir yıldız gibi oradan göz kırpıp duruyor. Çağrım, Türk sinemasının yaşayan efsanesine:

Sevgili Türker Ağabey (İnanoğlu), yeni bir çocuk yıldız filmleri serisi için Beren'den daha iyisi olur mu dersin?