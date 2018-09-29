"Gürbüz çocuk, sağlıklı çocuk demek değildir. Dünyada bir tek bizde Gürbüz Çocuk Yarışması yapılır. Ben de bu yarışmada jüri üyesi olmuştum. Sonradan çok utandım." (Dr. Murat Topoğlu'nun 'Çağla İle Yeni Bir Gün' programındaki itirafı)
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