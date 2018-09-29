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YÜKSEL AYTUĞ
29 Eylül 2018, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Gaf kürsüsü

" çocuk, sağlıklı çocuk demek değildir. Dünyada bir tek bizde Gürbüz Çocuk Yarışması yapılır. Ben de bu yarışmada jüri üyesi olmuştum. Sonradan çok utandım." (Dr. Murat Topoğlu'nun 'Çağla İle Yeni Bir Gün' programındaki itirafı)

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