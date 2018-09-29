Okurumuz Bayram Altuntoprak, dağı taşı terk edip büyük kentlere taşınan 'Söz' dizisiyle ilgili eleştirilerde bulunmuş:

"Başlangıçta bir problem görünmüyor ama dizinin evrileceği yer sıkıntılı olabilir. 'İsimsizler' dizisinin başına gelenler buna da olabilir. 'İsimsizler'i doğudan getirdiler, plazaya tıktılar; 'Kurtlar Vadisi' çakmasına döndü, tıkandı ve bitti.

O zaman da size yazmış, 'Yanlış yaptılar' demiştim. 'Söz' dizisinde de senaryo değişti.

İnşallah kahramanları plazalara tıkmazlar. Çünkü artık 'Kurtlar Vadisi: Pusu' çakmalarından yorulduk. Özel Kuvvetler dediğin dağda olur.

Bir de diyalogların tam ortasında arka planda çok müzik sesi var. Konuşmaları duymakta zorlanıyorsunuz. Hareket sahnelerinde müzik olabilir ama bir odada iki kişi konuşurken arkada resmen müzik çalıyor, sanki biri sahne alacak. Bu uyarıyı yaparsanız sevinirim."