'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' tayfasını iki haftadır büyük bir merak almıştı. Eşinin ölümünden sonra iyice sarsılan 'Tipi', ruhsal sağlığını yeniden kazanmak için profesyonel yardım alıyordu.

Ancak hangi doktora gittiğini devlet sırrı gibi saklı tutuyordu. Bizimkiler ise yaptıkları yasa dışı işlerin bir psikiyatr tarafından öğrenilmesinden endişe ediyorlardı. Sonunda kız kardeşi, peşine düşüp o gizemli 'doktoru' buldu.

Meğer bizim 'Tipi', halk bilgesi 'Şahin Ağa'nın hurdalığına gidip düzenli olarak onunla dertleşiyormuş.

Sadece 'Tipi' mi?

'Eşkıya'da başı sıkışan kim varsa, çare bulmak için 'Şahin Ağa'nın hayat tecrübesine başvuruyor.

Bu hafta 'Hızır Reis' de onun kapısını çaldı. Öyle bir sohbetti ki, içinden en az dört tane 'hayat dersi' süzme olanağı buldum.

Hani 'Şahin Ağa' şu haliyle psikolojik içerikli bir gündüz programı yapsa; değme psikiyatrlar, psikologlar eline su dökemez vallahi...

'Şahin Ağa' karakterinin bu denli etkili ve inandırıcı olmasında senarist ustalığının yanı sıra, kuşkusuz onu canlandıran usta oyuncu Turgay Tanülkü'nün de payı büyük.

Yaşamının bir bölümünü cezaevinde geçirmek zorunda kalan Tanülkü, şimdilerde cezaevlerini dolaşıp kader mahkumları için tiyatro oyunları sahneliyor.

Bundan büyük 'bilgelik' olur mu?