Mahkemeye intikal eden iddialara göre, FOX 'Çalar Saat' sunucusu ve ateşli kadın hakları savunucusu İsmail Küçükkaya; bir yıllık eşine ekonomik, fiziksel ve ruhsal şiddet uygulamış. Doğruysa, işte sözün bittiği yer.
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