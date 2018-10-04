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YÜKSEL AYTUĞ
04 Ekim 2018, Perşembe YÜKSEL AYTUĞ

Gaf kürsüsü

Mahkemeye intikal eden iddialara göre, FOX '' sunucusu ve ateşli kadın hakları savunucusu ; bir yıllık eşine ekonomik, fiziksel ve ruhsal şiddet uygulamış. Doğruysa, işte sözün bittiği yer.

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