Mahkemeye intikal eden iddialara göre, FOX 'Çalar Saat' sunucusu ve ateşli kadın hakları savunucusu İsmail Küçükkaya; bir yıllık eşine ekonomik, fiziksel ve ruhsal şiddet uygulamış. Doğruysa, işte sözün bittiği yer.