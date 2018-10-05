Gün geçmiyor ki, haber bültenlerinde bir sosyal deney yer almasın. Bu kez içimi ısıtan ve geleceğimiz hakkında beslediğim umutları yeşerten 'deney' haberi, doğduğum şehir Sivas'tan gelince çok mutlu oldum.

Motosikletli genç, gerçekleştireceği sosyal deney için kentteki benzin istasyonlarını tek tek dolaşmış. Pompa görevlilerine "Yolda kaldım, yanımda sadece 1 lira var. Bana 1 liralık benzin verir misiniz?" demiş.

İçlerinden biri bile "Hayır" dememiş, gencin isteğini yerine getirmiş. Hatta maaşlarından kesileceğini bile bile ona fazladan benzin verenler bile olmuş.

Helal olsun Yiğido'larıma...