Önce 'kripto' ne demek onu hatırlatayım: İçinde gizli anlamlar barındıran ve karşılığını ancak 'sisteme dahil' kişilerin bilebileceği şifreli mesajlara kripto deniliyor.

Peki yemek ile kripto arasında nasıl bir ilişki olabilir?

Ona da Kanal D'nin yarışması 'Gelinim Mutfakta'nın içinde rastladım.

Efendim, programı takip edenler biliyor, gelin ile kaynanası bir takım oluşturup rakipleriyle mücadele ediyor.

Gelinler yemek yapıyor, kaynanalar da önlerine konulan tabaklardaki yemeğin hangi geline ait olduğunu bilmeden puan veriyor.

Gelin görün ki; çoğu zaman, yemek ne kadar kötü olsa da kaynana 'ilahi bir güçle'(!) o yemeğin kendi gelinine ait olduğunu 'hissedip' yüksek puan veriyor.

Geçen hafta bir gelin adayı, rakibinin 'yemeğini şifrelediğini' iddia etti. O yarışmacının, kaynanasına 'tüyo' vermek için yemeğini tuzlu yaptığını, yaprağı da kalın sardığını söyledi. Kaynananın, tadım yaparken hangisinin kendi gelinine ait olduğunu bu yolla tahmin ettiğini iddia etti.

Böylece mutfak lisanına 'kripto yemek' adıyla bir terim kazandırmanın gururu da (!) bana kaldı...