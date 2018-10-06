Köşemize sürekli katkı veren okurlarımızdan Şerife Nalan Yılmaz, bu kez de Star TV'deki 'İstanbullu Gelin' dizisinde rastladığı tuhaflığı kaleme almış:

"Merhabalar Yüksel Bey, nihayet televizyonlardaki yaz rehaveti bitti de özlediğimiz diziler bir bir ekranlarda boy göstermeye başladı. Severek izlediğim 'İstanbullu Gelin' dizisi sezona hızlı bir giriş yaptı ama gözüme batan bir şey var. Tamam, 'Adem'in kurduğu komplo sonucu borç batağına giren 'Boran'lar, her şeylerini kaybettiler de, neden özellikle ailenin kadınlarının kıyafetleri gösterişten uzak bir hal aldı? Hatta 'İpek', "Giyecek kıyafetim yok" demeye bile başladı. Peki borçları yüzünden kıyafetleri de mi haczedildi? İyi çalışmalar..."