Bizim ekranlardaki yemek programları, içerdikleri yüksek gerilim nedeniyle keyif vermek yerine genelde ağzımızın tadını kaçırıyor. 'Yemekteyiz', 'MasterChef' ve 'Gelinim Mutfakta' gibi yapımların cazibe noktasını(!) yemeklerden ziyade yarışmacılar arasındaki tartışmalar, laf sokmalar vs. oluşturuyor. Okurumuz Sinem Gülen, tv8'deki 'MasterChef' yarışmasını eksen alarak bu konudaki şikayetini dile getirmiş:

"Merhaba Yüksel Bey. Artık televizyon izleyen biri değilim ama radyo, televizyon ve sinema mezunu biri olarak takip etmeye çalışıyorum. Şunu belirtmeliyim ki, ekranda farklı yapım görmek zor. Kısırdöngü gibi aynı konularda yapımlar karşınıza konuluyor. Dizilerde buna alışığız ama programlar da format tekrarına düşmekte. Farklı formatıyla merakla beklediğim 'MasterChef' programı ise beni açıkçası şaşırttı. Orijinal formatlarındaki estetik hava maalesef yok. Neredeyse bütün yarışmacılar 'Yemekteyiz'den bir kere geçmiş. Ben izleyici olarak, sürekli birbirlerine laf atan yarışmacılar yerine orada gerçek şefler görmek isterdim. İzleyici, ekranda sürekli bu tür kişileri görmek istemiyor.

'MasterChef'i zaten bu kadar ünlü bir program yapan şey; yarışmacıların değil, yemeklerin konuştuğu bir şov olması. Ayrıca belirtmeliyim ki; 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin verdiği nostalji hissini çok sevdim. Çok bilindik bir konuyu faklı bir şekilde izleyiciye sunmuşlar." 'MasterChef' hakkında bir eleştiri de okurumuz Aysel Acar'dan geldi:

"29.09.2018 tarihinde yayınlanan programda, açık bir şekilde insanların gözüne baka baka kaptanı olduğu takımı sabote eden Murat yüzünden takım kaybetti ve belki de takımdan bir kişi onun yüzünden elenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ama bu kadar açık ve net bir sabote olayı varken, Murat, eleme turunda yarışıp tabağı en iyi seçilince elenmekten kurtuldu. Murat'ın takımını sabote edip bir de elemeye kalmaması büyük haksızlık. Acaba bu saçmalığa göz yumulmasının en büyük nedeni 'Reyting adına kavga eden, kaos çıkaran yarışmacı kalsın' düşüncesi mi? Oysa hak edenin devam etmesi gerekmez mi?"

Köşemizin müdavimlerinden Engin Nur beyefendi ise yemek programlarındaki israf konusuna değinmiş:

"Sayın Yüksel Bey, tv8'deki 'Yemekteyiz' yarışmasındaki kadar israf yapılan bir program daha görmedim. Her gün başlangıç, ara sıcak, ana yemek ve tatlı olmak üzere dört çeşit yemek yapılıyor. Ama herkes yemekten bir çatal alıp sudan sebepler söyleyerek gerisini tabakta bırakıyor. Kalanlar da çöpe gidiyor ve kanal buna para veriyor. Memleketimizde bir lokma ekmeğe muhtaç çok insan varken bu kendini beğenmiş hanımlar ve beyler yemekleri israf ediyor. Kalan yemeklerin barınaklara gittiğini söylemek de israf olayının üzerini örtmeye yetmiyor."