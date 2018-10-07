Geçen cuma, bir galada karşılaşıp sohbet ettiğim şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan'ın telif hakları konusundaki isyanını bu sütunlarda dile getirmiştim.

Şiirleri 'yağmalandığı' için son derece rahatsız olan Ahmet Selçuk İlkan, gün gelip İstiklal Marşı'nın bile çalınabileceğinden endişe ederken, ibret olsun diye her mısraı başka şaire ait bir şiir yazacağını da söylemişti.

Söylediğini yaptı. İşte yazıp gönderdiği o 'ders' niteliğindeki şiir:



BİLMECELİ ŞİİR

'Asırlardır yalnızım Ben yoruldum hayat Huzurum kalmadı yalan dünyada Zaten yaş otuzbeş yolun yarısı eder Artık demir almak günü de geldi zamandan Bak hasretinden prangalar eskittim Hâlâ terk etmedi sevdan beni Ama duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini Ahh, karadutum, çatalkaram, çingenem Ağlasam sesimi duyar mısın mısralarımda?

İki g��züm iki çeşme Ama sen ağlama, dayanamamam Zaten uzun ince bir yoldayım Yolun sonu görünüyor Ahh anılar beni bu akşam ağlattılar Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde Bir tek dileğim var Mutlu ol yeter...' Sevgili dostum, şiirin altına notlar da iliştirmiş:

SORU: Bu şiirin altına hangi şairin ismini yazalım?

Her şiirden sadece bir mısra alındı. Çalıntı sayılır mı?

Doğru cevabı verene Aleyna Tilki/Emrah Karaduman'ın 'Dipsiz Kuyu' isimli CD'si armağan edilecektir.

Dikkat! Doğru cevabı verirken sakın 'Dipsiz Kuyu'ya düşmeyin!