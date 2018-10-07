Atv'nin haberlerinde izledim. Gençler bir sosyal deney yapmışlar.

Taksim'in göbeğinde bir genç kız, yanındaki delikanlıyı tokatlıyor, tekmeliyor.

Deneyin uygulayıcıları, 'Bakalım, kadının erkeğe uyguladığı şiddete de sokaktakiler tepki gösteriyorlar mı?' diye merak etmişler.

Ne yalan söyleyeyim, tepkiler pek cılızdı. Zaten deneyi uygulayan gençler de gelen birkaç itirazı pek tatminkar bulmadılar.

Bir-iki genç gelip araya girmeye çalıştı. Bir teyzemiz, "Yapma kızım, yakışıyor mu?" filan dedi.

Meydanda cansız manken olarak gösteri yapan bir sanatçı başı çekmese, onlar da sadece bakıp geçeceklerdi belki...

Şiddetin dili, dini, ırkı olmaz deyip duruyoruz ama belli ki insanımızın gözünde 'cinsi' varmış.