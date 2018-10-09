Büyük çoğunluk 'Artık 'O Ses Türkiye'nin son kullanım tarihi doldu, kendini tekrar edip duruyor' diye düşünürken, 'televizyon büyücüsü' Acun müthiş bir hamle yaptı ve jüriye 'rüya' isimler ekleyerek, yarışmayı suni teneffüsle hayata döndürmeyi başardı.

Hemen söylemeliyim ki, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan, daha ilk bölümden jüri koltuğunu doldurdu, hem de fazlasıyla...

Bu 'fazlasıyla' lafını özellikle Beyaz için kullandım. Çünkü 20 yıllık televizyon deneyimi ile adeta ilk bölümden programın dümenini eline aldı. Öylesine ön plana çıktı, öylesine 'baskın' bir karakter ortaya koydu ki, zaman zaman gölgede kalan Murat Boz'un sanki azıcık bozulduğunu bile gözlemledim.