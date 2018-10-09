Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > Bu jüri iş yapar
YÜKSEL AYTUĞ
09 Ekim 2018, Salı YÜKSEL AYTUĞ

Bu jüri iş yapar

Büyük çoğunluk 'Artık 'O Ses Türkiye'nin son kullanım tarihi doldu, kendini tekrar edip duruyor' diye düşünürken, 'televizyon büyücüsü' Acun müthiş bir hamle yaptı ve jüriye 'rüya' isimler ekleyerek, yarışmayı suni teneffüsle hayata döndürmeyi başardı.
Hemen söylemeliyim ki, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan, daha ilk bölümden jüri koltuğunu doldurdu, hem de fazlasıyla...
Bu 'fazlasıyla' lafını özellikle Beyaz için kullandım. Çünkü 20 yıllık televizyon deneyimi ile adeta ilk bölümden programın dümenini eline aldı. Öylesine ön plana çıktı, öylesine 'baskın' bir karakter ortaya koydu ki, zaman zaman gölgede kalan Murat Boz'un sanki azıcık bozulduğunu bile gözlemledim.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN