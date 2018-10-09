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YÜKSEL AYTUĞ
09 Ekim 2018, Salı YÜKSEL AYTUĞ

Daha ne bekliyoruz?

İki liseli genç, oynadıkları bilgisayar oyununu sokağa taşıdı, internetten aldıkları pompalı tüfeklerle sokakta çatıştılar. Biri ölünce, diğeri de intihar etti.
Bir haber, iki büyük sorun. Teknoloji bu denli gelişmişken, şu 'ölümcül' bilgisayar oyunlarının yasaklanması için nasıl bir çözüm bulunamaz? Alışveriş merkezlerine tırnak törpüsü, parmak kadar cep çakısı ile girilemezken; yaşı ne olursa olsun, her isteyen internetten nasıl pompalı tüfek edinebilir?
Meclis açıldı. Bu iki büyük toplumsal mesele nasıl olur da hâlâ gündem oluşturmaz, aklım bir türlü almıyor.

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