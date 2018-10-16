Kanal D'nin dizisi 'Bir Umut Yeter'de geçen "Bunun sütü bozuk. Annesi şoförün yeğeniydi, çok güzeldi. Tam bir Çerkez kızı" şeklindeki sözler, Çerkezler'den büyük tepki aldı. Kanal D, izleyicilerden özür diledi.
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