Kanal D'nin dizisi 'Bir Umut Yeter'de geçen "Bunun sütü bozuk. Annesi şoförün yeğeniydi, çok güzeldi. Tam bir Çerkez kızı" şeklindeki sözler, Çerkezler'den büyük tepki aldı. Kanal D, izleyicilerden özür diledi.