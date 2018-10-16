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YÜKSEL AYTUĞ
16 Ekim 2018, Salı YÜKSEL AYTUĞ

Gaf kürsüsü

Kanal D'nin dizisi 'Bir Umut Yeter'de geçen "Bunun sütü bozuk. Annesi şoförün yeğeniydi, çok güzeldi. Tam bir Çerkez kızı" şeklindeki sözler, Çerkezler'den büyük tepki aldı. Kanal D, izleyicilerden özür diledi.

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